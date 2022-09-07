モデルの道端カレン（４３）が７日までに自身のインスタグラムを更新。鍛え上げた肉体のドレス姿を公開した。身長１７３センチの道端は「第２回社会人フィットモデル大会３位８／２８に千葉で行われた大会でした」と報告し、ブルーのドレスで盛り上がった筋肉を見せたショットを複数掲載。フォロワーからは「芸術的な身体」「美しい」「カレンさん素敵」などの声が届いている。カレンは未婚のシングルマザーで２００４