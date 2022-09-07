サンリオより「ときめき平成コギャルデザインシリーズ」が2022年9月14日に発売となる。ルーズソックスやガラケーなど、平成初期に女子高生の間で大ブームとなった“コギャルアイテム”が、令和の今、再び注目を集めている。「ときめき平成コギャルデザインシリーズ」では、「ハローキティ」「マイメロディ」「クロミ」「シナモロール」が平成の高校生たちのファッションを着用したマスコットホルダーや、ギャル御用達アイテムをモ