静岡県牧之原市静波の認定こども園「川崎幼稚園」に通う河本千奈ちゃん（3）が通園バスの車内に取り残されて死亡した事件で、園は7日午前、保護者説明会を開き、増田立義理事長（73）らが事件について謝罪した。説明会では体調不良を訴える保護者らが相次いだことから救急車が延べ10台出動し、計13人が救急搬送された。保護者説明会は同日午前10時に始まり、保護者ら117人が参加した。説明会に出席した保護者によると、冒頭