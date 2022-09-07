「バーガーキング」と人気ゲーム「ディアブロ イモータル」が、コラボバーガーを9月9日(金)〜9月29日(木)の期間限定発売予定だ。秋葉原界隈で実施されるのは、「バーガーキング 秋葉原昭和通り店」。今回開催されるコラボは、「コール オブ デューティ」シリーズなどの人気ゲームで知られるActivision Blizzard Japan株式会社が運営するモバイル/PC向けゲーム「ディアブロ イモータル」とコラボした「ディアブロ・ガーリックダブル