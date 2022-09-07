鎖や南京錠で留学生を拘束するなどしたとして、出入国在留管理庁は7日、日本語教育機関「西日本国際教育学院」（福岡市）に対し、新たな留学生の受け入れを認めない処分を出した。学院に在籍中の約630人の留学生には、別の日本語教育機関への転校を促すという。入管庁によると、被害を受けた留学生はベトナム国籍の20代男性で、昨年10月に学院をやめようとしてトラブルになっていた。同月25日、職員が職員室で事情を聴こうと