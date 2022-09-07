【カイロ時事】イエメン南部アビヤン州で６日、同国を拠点とするテロ組織「アラビア半島のアルカイダ（ＡＱＡＰ）」が南部の分離独立派「南部暫定評議会」（ＳＴＣ）の部隊を襲撃し、国営サバ通信によると、少なくともＳＴＣ側で２１人、ＡＱＡＰ側で８人が死亡した。対テロ作戦中のＳＴＣにＡＱＡＰが携帯式ロケット砲（ＲＰＧ）などで急襲を仕掛けたという。