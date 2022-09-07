【浦項聯合ニュース】台風１１号による大雨で浸水した韓国南東部、慶尚北道浦項市のマンション地下駐車場で６日夜から７日未明まで、行方不明となっていた９人が救助された。９人のうち２人は病院に搬送されたが、７人は心停止の状態だったという。消防当局は現段階では新たな救助者が出る可能性は低いとみているが、捜索を続けている。台風１１号の影響で大雨が降った６日午前、この地下駐車場に車を取りに行った人と連絡が取