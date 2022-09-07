[６日 ロイター] - 熱波に見舞われている米カリフォルニア州の送電網運営会社は６日、同日の電力需要のピークが過去最大を更新すると予想し、停電を避けるために７日連続で消費者に節電を呼びかけた。米国立気象局（ＮＷＳ）によると、同州では先週に続き今週も記録的な高温が続き、内陸部では最高気温がカ氏１１０度台（セ氏４０度台半ば）に達すると予想されている。送電網を管理するカリフォルニア独立系統運用機関（ＩＳＯ