脚本なのか、演出なのか、はたまた設定そのものなのか。今夏、役者が損しちゃっている感が強い作品をゴボッとまとめておこう。防衛省陸上自衛隊の全面協力と謳って大風呂敷広げたものの、自衛官募集臭しかしない「テッパチ！」（フジ）。上半身裸でキャッキャする訓練生時代を描いた前半、配属されて先輩の洗礼を受ける後半の2部構成。【写真9枚】自衛隊出身タレントの福島和可菜（39）主演の町田啓太はホモソーシャルよりも