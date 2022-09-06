外食大手コロワイドが、シダックスの手がける給食の受託運営などのフードサービス事業を買収する提案をしていたことがわかった。シダックスをめぐっては、食品宅配大手オイシックス・ラ・大地もフードサービス事業での業務提携を視野にシダックス株式の公開買い付け（TOB）を始めており、激しい争いになる可能性も出てきた。シダックスは、保育園での給食や社員食堂などの運営を手がけている。同社によると、6月に買収も含む協