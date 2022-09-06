性加害報道で大炎上中の香川照之（56）。一方で、現在放送中の香川の出演ドラマ『六本木クラス』（テレビ朝日系）は視聴率が爆上がり、という皮肉な現象を見せている。ドラマは、ネットフリックスで配信され爆発的な人気を博した韓国ドラマ『梨泰院クラス』の日本リメイク版。主人公の青年（竹内涼真・29）が、自分の人生を破壊し父を死に追いやった男性に、ビジネスでのし上がることで復讐するというもの。この悪役を演じているの