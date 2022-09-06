キリンビバレッジ（東京都）が販売するメロン味のミックスジュースについて、消費者庁は6日、原材料の大部分がメロン果汁であるかのようなパッケージ表示が景品表示法違反（優良誤認）に当たるとして、同社に再発防止などを求める措置命令を出した。実際はメロン果汁は2％程度しか使用していなかったという。【ニセ果物まとめ】イチゴに「おまうあ」メロンに「千疋」対象となったのは、2020年6月〜22年4月に「トロピカーナ10