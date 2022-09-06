「ブラック校則」か、否か。企業の意見も参考に−−。髪形などの校則見直しへ向けて活動している岡山県立興陽高校（岡山市南区）の生徒会が、主に県内の企業約160社に協力を求めたアンケートも参考とするユニークな取り組みを行っている。生徒の主張と社会の声を見比べ、新時代の校則を目指す。県立高校のブラック校則、愛知県弁護士会が実態調査へ興陽高では、男子のツーブロック、女子のポニーテールなど若い世代に人気があ