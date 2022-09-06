「身軽セット」で、カバン内がごちゃつくストレスを解消！ 仕事中、家事中、入浴中など、家にいるときのほぼ全ての時間で、何かしら音楽をかけているタイプです。そこまで長時間聴くとなると、ヘッドフォンやイヤホンは耳が痛くなるのでもっぱらスピーカー派。リビングにいる分には「Amazon Echo」が頑張ってくれるんですが、あちこちに持ち運べる気楽なスピーカーを探していたところ、あのダイソーで見つけちゃいました。Bluetoot