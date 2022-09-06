寺田稔総務相は6日の閣議後会見で、楽天モバイルが4日に起こした通信障害について、電気通信事業法上の「重大な事故」に該当するとの認識を示した。今後、事故原因などの詳細な報告を踏まえ、対応を検討するという。楽天モバイルでは、4日午前10時58分から午後1時26分の約2時間半にわたり、音声通話やデータ通信が利用しづらくなる障害が発生した。約130万回線に影響し、緊急通報もつながりにくくなったという。電気通信事業