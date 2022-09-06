陸上自衛隊郡山駐屯地（福島県郡山市）に所属していた元1等陸士、五ノ井里奈さん（22）が男性隊員らから集団で性暴力を受けたとされる問題を受け、防衛省は6日、特別防衛監察を実施する方針を決めた。【写真】防衛省政務官に署名を渡す陸自元1等陸士特別防衛監察は2017年、南スーダン国連平和維持活動（PKO）に派遣された部隊の日報を巡る問題でも実施されている。【内橋寿明】