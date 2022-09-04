◆女子プロゴルフツアーゴルフ５レディス最終日（４日、千葉・ゴルフ５Ｃオークビレッヂ＝６４６５ヤード、パー７２）首位と４打差の１０位からスタートした中国のセキ・ユウティン（ミツウロコグループホールディングス）が１イーグル、８バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの出入りの激しいゴルフで６６で回り、通算１２アンダーで並んだ前年覇者の吉田優利（エプソン）をプレーオフの末、下し、初優勝を飾った。セキ
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