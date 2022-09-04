Malwarebytesは8月31日(米国時間)、「How to set up iOS for your kids」において、子供のために行うべきiPhoneを安全に扱うための基本的な方法を紹介した。How to set up iOS for your kidsiPhoneで注意すべき基本的なセキュリティ対策が解説されている。主なポイントは次のとおり。使用していない時は毎回必ずロックしておくパスコードを決め、それを覚えてロック解除できるようにしておく緊急事態のためにロックを解除する別の
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