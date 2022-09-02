【AFP＝時事】国際人権団体アムネスティ・インターナショナル（Amnesty International）は1日、2022年サッカーW杯（2022 World Cup）の開催国で、人権問題に懸念があるカタールをPR活動で絶賛した元イングランド代表のデビッド・ベッカム（David Beckham）氏を批判した。ベッカム氏はカタール観光局（QTA）のウェブサイトに投稿された動画で、地元のアートや食べ物を体験したり、砂漠のキャンプを訪れたりし、「これは完璧だと思