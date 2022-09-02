スキンケアブランド「プリュ」から、「プリュ プラセンタ モイスチュアマスク キンモクセイの香り」が数量限定で登場！キンモクセイの香りをプラスした、肌も心も安らぐ限定シートマスクです☆ プリュ プラセンタ モイスチュアマスク キンモクセイの香り  価格：1,390円（税込）発売日：2022年9月1日（木）販売店舗：ルイール オンラインショップ、プリュ公式オンラインショップ容量：35枚入 スキンケアブラン