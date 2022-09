デベロッパーのEndnight Gamesは9月1日、サバイバルホラーゲーム『The Forest』の続編『Sons of the Forest』の発売時期を2022年の10月から2023年の2月23日に延期すると発表した。Twitterでの開発者の投稿によると、「最後にもう一度延期する」という。ゲームの価格は29.99$で、対応プラットフォームはPC(Steam)となる。Steamストアページによるとゲーム内のテキストは日本語にも対応する。(画像はSteam:Sons Of The Fore