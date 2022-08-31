東京で開かれた韓国サムスン電子がBTSとコラボしたイベントに訪れた人たち＝8月27日（サムスン電子提供・共同）【ソウル共同】韓国の男性音楽グループBTSのメンバーの兵役入隊期限が迫っていることを巡り、李鐘燮国防相は31日の国会で、特例の兵役義務の免除を認めるかどうか「世論調査を指示した」と述べた。この後、国防省の報道官室が「世論調査が必要か検討しろとの指示だった」と訂正したが、従来の慎重姿勢に揺らぎを見せ