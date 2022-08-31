シャオミはスマートフォンの高級化を志向してきたが、消費者の十分な支持は得られていない。写真はフラッグシップ機の「Xiaomi 12」（同社ウェブサイトより）中国のスマートフォン大手の小米（シャオミ）は8月19日、2022年4〜6月期の決算を発表した。同四半期の売上高は701億7100万元（約1兆3982億円）と、前年同期比20.1％減少。純利益は13億6500万元（約271億円）と、同83.5％の大幅減益となった。投資損益などの一時損益を控除