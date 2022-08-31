新型コロナの抗原検査キットのインターネット販売が31日から始まりました。新型コロナの検査キットは、鼻の入り口付近の粘液を採り、15分ほどで結果が分かるものです。調剤薬局大手の日本調剤のウェブサイトなどで購入ができます。ネット販売では、薬剤師がメールやビデオ通話などで使用方法などを説明することを義務付けています。今後、他のメーカーのキットもネット購入が可能になるということです。