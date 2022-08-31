中小企業のデジタル化を支援する経済産業省の「IT導入補助金」をだまし取ったとして、大阪府警に詐欺容疑で逮捕・書類送検されたテレビ朝日の元部長（50）＝休職中＝や同社の元報道局デスクの男性（48）＝同＝ら5人について、大阪地検は31日、起訴猶予などの不起訴処分とした。「捜査の結果、諸事情を考慮した」などとしている。【古川幸奈】