帝国データバンクによると、首都圏で運送事業を手掛ける日本ロジステック（東京）が３１日までに東京地裁に民事再生法の適用を申請し、保全・監督命令を受けた。負債額は約１５１億３１８万円で、運輸・倉庫業界では今年最大。同社をめぐっては、外部への支払いなどで不正が発覚。主要取引先が銀行口座の仮差し押さえを行ったため資金繰りに行き詰まった。
ランキング
- 1. 日本はゴミ…外国公館の過激投稿
- 2. 藤本美貴 態度の悪い店員に一言
- 3. 大泉が語る小池栄子の狂気と凄み
- 4. スシロー「マグロ偽装」の疑惑
- 5. 大谷翔平にNYポスト紙が恨み節
- 6. 三浦瑠麗氏がフジ出演番組に苦言
- 7. 河野氏「椅子変えてみた」に反響
- 8. 手足を失うも…障害年金もらえず
- 9. 「勘違いおじさん」誕生の理由
- 10. 香川がママの髪つかんだ 新証言
- 1. 日本はゴミ…外国公館の過激投稿
- 2. 大泉が語る小池栄子の狂気と凄み
- 3. スシロー「マグロ偽装」の疑惑
- 4. 「勘違いおじさん」誕生の理由
- 5. 香川がママの髪つかんだ 新証言
- 6. フィフィの批判 ひろゆき氏賛同
- 7. 午前0時待ち 高速道路で大渋滞
- 8. スシロー マグロ偽装疑惑を否定
- 9. 時給4000円でも働かず 米で問題
- 10. AIイラスト生成 全機能の停止へ
- 1. 立憲と維新 関係に変化の兆しか
- 2. 麻生氏 台湾有事で日本でも戦争
- 3. 旧統一教会巡り自民党指針明記へ
- 4. イージス・アショア代替艦、2027年度就…
- 5. 新ワクチン 9月から無料接種へ
- 6. 国葬 国民に弔意表明は求めず
- 7. 笑えない冗談…知人のジャーナリストは…
- 8. 田嶋氏が番組で都知事に「ハゲ」
- 9. すっかり安っぽくなった今の大臣
- 10. 【速報】自民党、旧統一教会と関係を断…
- 1. 露の政権幹部を狙った事件相次ぐ
- 2. WHO葛西氏 差別発言で停職か
- 3. Twitterサークル開始 使い方は?
- 4. キアヌ 一般人の結婚式に出現
- 5. いじめ問題 元韓国代表のその後
- 6. ゼレンスキー氏 反攻に手応え
- 7. 8千億円預金凍結 捜査急転のワケ
- 8. 2800億円横領か 創業者の男逮捕
- 9. 違法ドリフト大会が問題に 米
- 10. 「パキスタン史上最悪」洪水被害
- 1. タワマン購入も早々に売却のワケ
- 2. マリン首相の騒動に見る時代錯誤
- 3. 日産「マーチ」40年の歴史に幕
- 4. ひろゆき氏との動画「問題ない」
- 5. 生保 コロナ給付金対象を縮小へ
- 6. iPhone14 約5割「買わない」回答
- 7. 値上げ 激安スーパーにも影響
- 8. 3日間乗り放題 JR東日本パス販売
- 9. ハウステンボス売却 総額1千億円
- 10. 不動産営業マンにまさかの指令
- 1. メールの一文で約81億円の損失?
- 2. 緑内障の早期発見を助けるゲーム
- 3. 最大100%還元 超PayPay祭開催へ
- 4. 進化するLINEの新常識&便利機能
- 5. BOSEのWebサイトに謎シルエット
- 6. 新型PS5、「謎の軽量化」果たす
- 7. 未開封初代iPhone 500万円で落札
- 8. mixi 若者の半数が「知らない」
- 9. 「結城友奈は勇者である 花結いのきら…
- 10. 指輪で決済&施錠 月額制550円で
- 1. 大谷翔平にNYポスト紙が恨み節
- 2. 未来 メイウェザーに一撃入れる
- 3. 巨人原監督 フロントと衝突寸前?
- 4. 高木豊氏が謝罪「落胆があった」
- 5. 長谷部誠「泣いてしまうかも」
- 6. 無駄にセクシー FK練習壁が話題
- 7. 山本氏 姉の酒気帯び運転を謝罪
- 8. 「神訂正」審判の判断に称賛の声
- 9. 蓮舫氏が代表代行を拒否 関係者
- 10. 金足農が秋季大会辞退 春絶望的
- 1. 藤本美貴 態度の悪い店員に一言
- 2. 三浦瑠麗氏がフジ出演番組に苦言
- 3. 河野氏「椅子変えてみた」に反響
- 4. 「目薬」日本人の95%が誤使用か
- 5. 新川優愛 9歳年上夫への不満告白
- 6. J・チェンに裏切り者と香港批判
- 7. 浅倉唯 8月31日を待たず契約解除
- 8. ランドセル代わりの通学鞄を支給
- 9. 池上季実子 9日間で父母を亡くす
- 10. 駅員に注意された撮り鉄が逆ギレ
- 1. 3カ国語以上話せる 驚きの芸能人
- 2. 母の「密会」現場を見てしまい…
- 3. 夢は専業主婦 40歳が知った現実
- 4. 「これは神」桃の自販機が話題
- 5. セガサターン「最高傑作」ランク
- 6. 女性の「月イチ不調」なぜ起こる
- 7. 離婚勧める娘 夫の浮気に母反撃
- 8. ユニクロの噂の「神パンツ」
- 9. 結婚してはいけない男性の特徴
- 10. DAISO 爆売れスニーカー消しゴム