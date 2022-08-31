帝国データバンクによると、首都圏で運送事業を手掛ける日本ロジステック（東京）が３１日までに東京地裁に民事再生法の適用を申請し、保全・監督命令を受けた。負債額は約１５１億３１８万円で、運輸・倉庫業界では今年最大。同社をめぐっては、外部への支払いなどで不正が発覚。主要取引先が銀行口座の仮差し押さえを行ったため資金繰りに行き詰まった。