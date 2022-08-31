【ワシントン＝大内清】ゴルバチョフ元ソ連大統領の死去を受け、バイデン米大統領は３０日、「驚嘆すべきビジョン」を持った「稀有（けう）な指導者」だったと称賛する声明を出した。冷戦末期の対ソ外交に携わった元高官らも相次ぎ弔意を表明。大国間の協調を目指した「ポスト冷戦」体制の崩壊がロシアのウクライナ侵攻によって決定的となる中、同体制構築の立役者だったゴルバチョフ氏の死去は、一つの時代の終焉（しゅうえん）を