首都高速道路の環状線で高速周回する「ルーレット走行」をしたなどとして、警視庁は31日、鹿児島市に住む飲食店従業員の男（25）を道路交通法違反（安全運転義務違反）容疑で現行犯逮捕した。捜査関係者への取材でわかった。男は容疑を認め、「ルーレット走行をする目的で鹿児島から上京してきた」と説明しているという。捜査関係者によると、男は同日午前1時20分ごろ、東京都港区芝公園4丁目の首都高都心環状線内回りで、スポ