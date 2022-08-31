ウミガメが、毎日のように海面からひょっこり顔を出す。太平洋の青い水平線の広がる高知県黒潮町の佐賀港。散歩する住民や子供たちが「あっウミガメが見えた」「竜宮城が近くにあるんちゃうか」と歓声をあげる。漁師たちもウミガメの話でもちきりだ。ウミガメに会えるのは、港の弁天橋から続く約150メートルほどの防波堤の先の海。日が沈む前の午後4時半ごろ、大きな岩が並ぶ海の波間に5匹ほどのウミガメがぷかぷかと現れる。