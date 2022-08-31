【AFP＝時事】ミハイル・ゴルバチョフ（Mikhail Gorbachev）元ソ連大統領が30日に死去したことを受け、各国・機関の指導者が弔意を表明した。ロシアのドミトリー・ペスコフ（Dmitry Peskov）大統領府報道官は、ウラジーミル・プーチン（Vladimir Putin）大統領は「深い哀悼の意」を表したと語った。国連（UN）のアントニオ・グテレス（Antonio Guterres）事務総長はゴルバチョフ氏について、「歴史の流れを変えた比類のない政
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