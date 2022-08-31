万が一の場合に役に立つ保険制度。その具体的な制度を知っていますか？誰もが利用できる公的保険制度の仕組みから、民間医療保険の選び方まで、身近な社会保障の疑問を泉美智子監修『学校では教えてくれなかった社会で生きていくために知っておきたい知識』（株式会社KADOKAWA）で解説します。もしもの時に役に立つ！保険制度の仕組みと選び方 QUESTION07社会保障ってどうして必要なの？ ANSWER個人では対応できないリスクに