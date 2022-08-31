JR東日本が鉄道開業150年を記念して販売する乗車券「JR東日本パス」。新幹線を含むフリーエリア内の列車の自由席などが、3日間自由に乗り降りできます。利用できるのは10月14日から27日までで、価格は大人が2万2150円、こどもは1万150円です。パスを利用したモデルコース。1日目は、東京から盛岡へ向かいます。仙台で途中下車。名物の牛タンを食べたり、日本三景の一つ「松島」や国宝の「瑞巌寺」を参拝したり。盛岡では「