文房具業界で著名なブンボーグA（エース）他故壁氏さんが、思わず呆れるほどに感心したアイテムを紹介。そのヤバさを余すことなく紹介します！ ※こちらは「GetNavi」 2022年7月号に掲載された記事を再編集したものです。   美しくて上品なデザインと静音性にときめき パイロット キャップレスLS 3万8500円 半世紀以上におよぶロングセラー「キャップレス万年筆」の旗艦モデル。ワンノックで書ける利便性はそのままに、高い