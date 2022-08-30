川崎市は30日、路線バスの男性運転手（61）が車いす利用者の乗車を拒否していたと明らかにした。国土交通省関東運輸局は同日、道路運送法違反で同市交通局塩浜営業所を、車両停止30日の処分とした。障害者は「わきまえる」べきか無人駅巡るブログにかけた思い川崎市交通局によると、この車いす利用者は足が不自由な50代の男性。2021年11月20日午前6時46分、同市川崎区の四谷上町停留所から路線バスに乗ろうとしたが、座席を