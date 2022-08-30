【パリ時事】ロシアが占拠するウクライナ南部ヘルソン州で、ウクライナ軍が占領地奪還を目指し大規模な反攻に出ているもようだ。ウクライナ軍は２９日、フェイスブックで「ロシア軍の防衛線を突破した」と主張。英国防省は３０日、「ウクライナ軍が南部の最前線で砲撃を強化している」との見方を示した。ウクライナ軍は、ロシア軍が使用する大型の橋のほぼ全てを破壊したと説明。ロシアは一方的に併合したクリミア半島からの補