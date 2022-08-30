西武・森友哉捕手（２７）が３０日の日本ハム戦（ベルーナ）で通算１００号となる６号勝ち越し弾を放った。１―１の同点で迎えた４回先頭の第２打席、森はフルカウントから日本ハム先発・上沢のフォークボールをとらえ右中間スタンドへ勝ち越しの６号ソロ。通算１００号本塁打を叩き込んだ。本塁に生還すると４番・山川から記念パネルを手渡されニッコリだった森。プロ９年目での節目の一発に「打ったのはフォークです。１０