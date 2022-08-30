京セラの創業者で名誉会長の稲盛和夫氏の死去を受け、中国でもその死を悼む声が続々と寄せられています。稲盛氏の死去について、中国共産党系国際紙「環球時報」などの中国メディアも日本の報道を引用する形で速報で伝えました。著書が翻訳され、その哲学に学んだという経営者も多い中国。中国版ツイッター「ウェイボ」では、「尊敬すべき日本人です」「偉大な企業家。安らかにお休みください」「たくさん彼の本を読み、とても触発