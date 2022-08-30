京セラの創業者で名誉会長の稲盛和夫さんが死去したことを伝える大阪・梅田のモニター＝30日午後京セラ名誉会長の稲盛和夫さんの死去を受け、経営危機に陥った日本航空の再建や現KDDIの発足を手がけた功績に敬意を表す声が産業界から上がった。日本航空は「卓越したリーダーシップによって構造改革と意識改革を進めた」とのコメントを発表。KDDIの会長、社長は稲盛さんから受けた経営哲学の薫陶に感謝の意を示した。稲盛さんは