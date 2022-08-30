中国の飲食店で女性客が男らに暴行された事件と中国の地方銀行で8000億円規模の預金が引き出せなくなった問題。一見、何の関係ないように見えるこの2つの事件ですが、実はほぼ同時期に捜査が急展開しました。背景には、中国当局のある思惑があるといいます。中国の複数の地方銀行で、40万人ともみられる人々の預金合わせておよそ8000億円が引き出せなくなった問題で、地元当局がおよそ1000万円までの預金を立て替えるとしたの