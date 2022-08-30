石川県警の元警察官の男性が、上司から暴言や暴行などのパワーハラスメントを受けたとして、30日、損害賠償を求める民事裁判を金沢地裁に起こしました。訴えを起こしたのは、去年6月まで石川県警に勤務していた20代の男性です。男性は、大聖寺警察署に勤務していた2018年、上司から複数回にわたって「死ねや」「殺していいけ」などと言われたほか、事件現場などで殴る蹴るなどの暴行を受けたとしています。その後、パワーハラスメ