例年より視察が少ない球団も仙台育英の初優勝で幕を閉じた夏の甲子園。東北勢悲願の「大旗の白河越え」を成し遂げて、地元・宮城は大変な盛り上がりを見せていた。こうした熱狂とは対照的に、プロ球団のスカウト陣に話を聞くと、「ドラフト候補の活躍があまり見られず、例年と比べて、寂しい甲子園だった」という声が多かった。中には「目立ったのは、（高松商のスラッガーである）浅野翔吾だけだった」と話すスカウトもいたほど