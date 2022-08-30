かまいたちの山内健司（41）が、29日放送のABEMA「ぜにいたち」（月曜後11・00）に出演。プチ整形をした経験を語った。この日の番組は整形で生まれ変わりたいと願う女性に完全密着。山内は相方・濱家とスタジオで整形についてトークを繰り広げ「シミ取りをしたことがあるし、ボトックス注射もある」と筋肉の動きを弱めて小顔やシワ取りなどの効果があるとされるボトックス注射を打ったと告白した。この話に濱家が「ボトック