安倍晋三元首相（67）が街頭演説中に銃撃されて死亡した事件を受け、警察庁は来年度から、インターネット上で銃器や爆発物の製造に関する情報が確認された場合、「有害情報」としてネット交流サービス（SNS）などの運営事業者に削除要請する方針を決めた。事件で逮捕された山上徹也容疑者（41）＝殺人容疑で送検＝はネット上の動画を見て銃を手作りしたなどとされ、警察庁は削除要請を通じ、銃や爆発物が自作されることを未然に