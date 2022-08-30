これは「悪魔の誘惑」なのか――。コンビニ大手・セブン-イレブンは、サラダチキンやカット野菜を買うと「揚げ物」の引き換え券がもらえるキャンペーンを実施。「ヘルシー」と引き換えに「オイリー」を勧めてくるシステムに、ダイエット中のツイッターユーザーからは「これは泣く」「優しさが痛い...」などの声が聞かれた。なぜ、このようなキャンペーンを実施したのか。狙いを聞いた。「食卓ニーズ」踏まえ実施キャンペーンは東京