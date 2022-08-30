元AKB48でタレントの篠田麻里子さん（36）が2022年8月29日に行った「お知らせ」にファンがズッコケた。この日の午前、篠田さんは「本日20時皆さんにお知らせがあります」と、インスタグラムのストーリーズの静止画像で予告。思わせぶりなメッセージには、「今さわがせてる離婚とかではないだろ、予告せんやろ」といった、「離婚」という言葉を含んだ声がツイッターで上がった。というのも、篠田さんをめぐっては25日発売の週刊誌