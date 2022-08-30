金融庁がインターネット掲示板「2ちゃんねる」創設者の「ひろゆき」こと西村博之氏との対談動画を公開してネット上で物議を醸していることをめぐり、鈴木俊一財務相兼金融相は30日午後の閣議後会見で、「ただちに問題があるとは考えておりません」と述べた。ネット上では、ひろゆき氏が2ちゃんねるの書き込みをめぐる民事訴訟で敗れた後に賠償金を支払っていないとし、起用を疑問視する声が出ていた。鈴木氏は、一部で批判の