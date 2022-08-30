ベビーシッターの派遣先やキャンプ場で5歳から11歳の男の子あわせて20人に対して性的暴行を加えた罪などに問われた元ベビーシッターに対し、東京地裁は懲役20年の実刑判決を言い渡しました。元ベビーシッターで無職の橋本晃典被告（31）はベビーシッターの派遣先やボランティアとして参加したキャンプ場などで、男の子に対して性的暴行を加えた強制性交や強制わいせつの罪などに問われています。橋本被告は当時、マッチングアプリ