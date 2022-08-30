兵庫県警西宮署は29日、同県西宮市苦楽園一番町、ヨガ講師、山本利華容疑者（58）を道交法違反（酒気帯び運転）容疑で現行犯逮捕した。捜査関係者によると、山本容疑者はれいわ新選組山本太郎代表の姉。旧統一教会と政治「憲法上の問題ではない」容疑は同日午後8時ごろ、同市樋之池町の市道で酒気を帯びて乗用車を運転したとされる。山本容疑者はバイクに衝突し、目撃者の110番で駆け付けた署員の検査で基準値を上回るアル