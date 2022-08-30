ソフトバンクは30日、武田翔太投手（29）が佐賀市内の病院にて、MRI検査とエコー検査を受けた結果、右肘内側側副靭帯の炎症ならびに浅指屈筋の軽度の肉離れと診断されたと発表した。競技復帰までの期間は現在のところ未定で、31日からリハビリを開始する。30日に投手練習を見守った斎藤投手コーチは「一応2週間くらいはノースローという診断を受けているので、ちょっと厳しいかな」と今季中の復帰は難しい可能性を示唆。その上