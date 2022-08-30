アメリカのナンシー・ペロシ下院議長の台湾訪問に台湾統一を図る中国が強い反発姿勢を見せるなか、台湾の軍事施設周辺に無人航空機(ドローン)が侵入する事件が発生しました。中華民国(台湾)国軍はこのことを問題視し、今後は「排除」を含む必要な対抗措置を講じると発表しました。中華民國國防部-全球資訊網-新聞稿https://www.mnd.gov.tw/Publish.aspx?p=80292Taiwan to start shooting down Chinese drones | Taiwan News | 2022